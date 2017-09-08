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08:40 (мск), источник: Интерфакс

Житель Свердловской области получил почти шесть лет колонии-поселения за «пьяное» ДТП, в котором погибли три человека

Екатеринбург. 8 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сухоложский городской суд Свердловской области вынес приговор Сергею Смолину, по вине которого в дорожной аварии погибла семья из трех человек, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона в пятницу.

Установлено, что 22 марта этого года С. Смолин в состоянии алкогольного опьянения ехал со скоростью более 120 км/ч за рулем автомобиля «Форд-Фокус» из села Курьи в сторону Сухого Лога.

Он не выполнил требование сотрудников ДПС остановиться, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ — 21103, в котором ехала семья из трех человек, все они погибли на месте аварии, говорится в сообщении.

Суд признал С. Смолина виновным по ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и приговорил его к 5 годам 11 месяцам колонии-поселения.

С подсудимого также взыскана компенсация морального вреда в пользу матери погибшей женщины в размере 2 млн рублей.

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