Житель Свердловской области получил почти шесть лет колонии-поселения за «пьяное» ДТП, в котором погибли три человека

Установлено, что 22 марта этого года С. Смолин в состоянии алкогольного опьянения ехал со скоростью более 120 км/ч за рулем автомобиля «Форд-Фокус» из села Курьи в сторону Сухого Лога.

Он не выполнил требование сотрудников ДПС остановиться, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ — 21103, в котором ехала семья из трех человек, все они погибли на месте аварии, говорится в сообщении.

Суд признал С. Смолина виновным по ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и приговорил его к 5 годам 11 месяцам колонии-поселения.