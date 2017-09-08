Красноярец заплатит штраф за оправдание фашизма в соцсетях
За подобное преступление мужчине грозил тюремный срок.
За подобное преступление мужчине грозил тюремный срок.
В Красноярске осудили 19-летнего молодого человека, который разместил в социальных сетях экстремистскую запись. Его приговорили к штрафу в размере 30 тыс. рублей. Об этом сообщили в
Установлено, что с 17 февраля по 21 октября 2016 года молодой человек опубликовал в соцсети ВКонтакте картинки и тексты, оправдывающие фашизм. Также он разместил изображение Гитлера и запись, поддерживающую геноцид евреев.
«В отношении 19-летнего молодого человека было возбуждено уголовное дело по статьям “возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства” и “реабилитация нацизма”», — говорится в сообщении.
За подобное преступление мужчине грозил тюремный срок. Но суд ограничился штрафом в размере 30 тыс. рублей.