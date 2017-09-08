Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинца - СМИ
Почему натуральное — не значит полезное
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Мост, на который потратили 1,2 млрд долларов (фото)
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
«Уже двое суток» — СМИ о конфликте морпехов с новой реформой ВСУ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
Песков ответил на условия Порошенко по миротворцам
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
08:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярец заплатит штраф за оправдание фашизма в соцсетях

За подобное преступление мужчине грозил тюремный срок.

В Красноярске осудили 19-летнего молодого человека, который разместил в социальных сетях экстремистскую запись. Его приговорили к штрафу в размере 30 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Установлено, что с 17 февраля по 21 октября 2016 года молодой человек опубликовал в соцсети ВКонтакте картинки и тексты, оправдывающие фашизм. Также он разместил изображение Гитлера и запись, поддерживающую геноцид евреев.

«В отношении 19-летнего молодого человека было возбуждено уголовное дело по статьям “возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства” и “реабилитация нацизма”», — говорится в сообщении.

За подобное преступление мужчине грозил тюремный срок. Но суд ограничился штрафом в размере 30 тыс. рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Активисты усомнились в качестве ремонта на Красрабе
Госдеп: США не желают вести с Россией политику «око за око»
Трамп-младший объяснил причины встречи с адвокатом из России
Туристам посоветовали отложить поездку в Доминикану из-за стихии
Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
СМИ: Северная Корея зарабатывает валюту в обход санкций СБ ООН
Угроза цунами возникла после мощного землетрясения около Мексики
Посольство США в Москве возобновило выдачу виз
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
На реконструкцию «Зенит-арены» запросили 400 млн рублей
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Интерьер недели: парижская квартира в «сталинке»
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь