Красноярец заплатит штраф за оправдание фашизма в соцсетях

В Красноярске осудили 19-летнего молодого человека, который разместил в социальных сетях экстремистскую запись. Его приговорили к штрафу в размере 30 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Установлено, что с 17 февраля по 21 октября 2016 года молодой человек опубликовал в соцсети ВКонтакте картинки и тексты, оправдывающие фашизм. Также он разместил изображение Гитлера и запись, поддерживающую геноцид евреев.

«В отношении 19-летнего молодого человека было возбуждено уголовное дело по статьям “возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства” и “реабилитация нацизма”», — говорится в сообщении.