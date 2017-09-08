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08:43 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермячка получила ожоги, пытаясь пожарить шашлыки

Женщина пролила жидкость для розжига на руки и ноги, а потом чиркнула спичкой.

6 сентября в ожоговое отделение городской больницы № 21 на скорой привезли пострадавшую женщину. Медики поставили диагноз 26-летней пермячке: ожоги пламенем кистей рук и правой стопы 1−2 степени на площади 10%.

«Проверкой установлено, компания друзей во дворе частного дома жарили шашлык. Женщина начала разводить огонь жидкостью для розжига костра. Как пояснила позже пострадавшая, бутылка была не удобная, и жидкость при наливе попала ей на руки и ногу. Когда она сама подожгла спичку, огонь попал на руки и одежду. В настоящее время состояние пострадавшей удовлетворительное», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве напоминают правила безопасности:

1. необходимо сбрызнуть средство для розжига на твёрдое топливо (угли);.

2. обязательно дайте жидкости впитаться 1−2 минуты;.

3. только после этого осторожно подносите огонь.

Пропитанное жидкостью для розжига твёрдое топливо быстро и равномерно разгорается.

Поджигать жидкость, которая не успела впитаться в топливо, а тем более, выливать или разбрызгивать её в уже разведённый огонь — опасно, это чревато ожогами;.

Не рекомендуется в качестве жидкости для розжига использовать бензин или керосин — это не только вредно для здоровья, но и пожароопасно.

Если загорелась одежда, не пытайтесь бежать, огонь будет разгораться ещё сильнее. Нужно как можно быстрее сбросить горящую одежду, постараться сбить пламя. Падайте на землю и катайтесь, если поблизости есть лужа или снежный сугроб — падайте в них. Если находитесь в помещении, можно набросить на себя какую-нибудь плотную ткань (одеяло, покрывало, пальто), только оставляйте открытой голову, чтобы не задохнуться дымом.

До приезда врачей не снимайте самостоятельно одежду с обожженных участков тела.

Первая помощь при ожогах: приложите к месту ожога влажную и холодную ткань, хорошо, если есть стерильный бинт, салфетки (обычно они есть в аптечках у водителей), можно смачивать пораженный участок холодной водой. Не отдирайте одежду от пораженных участков, не смазывайте ожог маслами и мазями, ждите приезда скорой помощи.

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