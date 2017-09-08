Обрушение в цирке: пострадали двое детей и шестеро взрослых

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 8 сен — Sputnik. В цирке-шапито, гастролирующем в Заславле, во время рассадки зрителей перед началом представления рухнула часть трибун.

Прибывшие на место спасатели и медики оказали помощь пострадавшим, среди которых двое детей и шестеро взрослых.

«Среди них одна беременная женщина, ее доставили во второй роддом города Минска. В Минскую областную больницу попали 5 человек. У всех пострадавших травмы разной степени тяжести — ушибы и переломы.», — сообщил телеканал СТВ.