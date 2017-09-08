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08:30 (мск), источник: РИА Новости

После землетрясения у берегов Мексики объявили угрозу возникновения цунами

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн после мощного землетрясения у берегов Мексики.

Как ранее сообщалось, землетрясение магнитудой 8 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск).

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Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра.

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«Исходя из предварительных параметров землетрясения возможно потенциально опасное цунами», — говорится в заявлении центра.

По данным сейсмологов, в течение трех часов цунами могут возникнуть у берегов Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы, Гондураса и Эквадора.

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