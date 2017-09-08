После землетрясения у берегов Мексики объявили угрозу возникновения цунами
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн после мощного землетрясения у берегов Мексики.
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн после мощного землетрясения у берегов Мексики.
Как ранее сообщалось, землетрясение магнитудой 8 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск).
Эпицентр располагался в 119 километрах к
«Исходя из предварительных параметров землетрясения возможно потенциально опасное цунами», — говорится в заявлении центра.
По данным сейсмологов, в течение трех часов цунами могут возникнуть у берегов Мексики, Гватемалы, Сальвадора,