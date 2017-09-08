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08:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Семья с ребенком дрейфовала на лодке по Ангаре в Иркутской области

Поломка подвесного мотора маломерного судна произошла во время движения.

Источник: IrkutskMedia.ru

Двое взрослых и ребенок дрейфовали на лодке по Ангаре в Усольском районе Иркутской области из-за поломки подвесного мотора во время движения. Инспекторы ГИМС спасли туристов и доставили их на ближайшую лодочную станцию. Туда же отбуксировали плавсредство. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

На остров Нарым из Усолье-Сибирского местные жители отправились за грибами. Поломка подвесного мотора произошла во время движения лодки. Судовладелец, оценив обстановку, позвонил спасателям.

«Маломерное судно мы обнаружили возле кромки левого берега реки Ангары. На борту находились двое взрослых и ребенок. Несмотря на то что в лодке были весла, в этой ситуации они оказались бесполезными — поломка произошла ниже по течению, и гребцу физически было бы невозможно пройти более восьми км, преодолевая водное сопротивление», — отметил старший госинспектор Усольской группы патрульной службы Альберт Гасанов.

На катере «Амур-3» Усольской группой патрульной службы все трое были доставлены на ближайшую лодочную станцию.

Государственные инспекторы по маломерным судам напоминают о необходимости содержать маломерные суда в исправном состоянии, чтобы избежать поломки в открытой воде и возможного несчастного случая. Это прямая обязанность судовладельца. Кроме того, на борту должно быть не менее двух весел для использования в качестве резервного движителя, навигационных приборов и средств связи. Понижение среднесуточных температур, резкое ухудшение погоды, штормовые ветра, характерные для межсезонья, повышают степень риска для судоводителей и пассажиров.

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