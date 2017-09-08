Семья с ребенком дрейфовала на лодке по Ангаре в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Двое взрослых и ребенок дрейфовали на лодке по Ангаре в Усольском районе Иркутской области из-за поломки подвесного мотора во время движения. Инспекторы ГИМС спасли туристов и доставили их на ближайшую лодочную станцию. Туда же отбуксировали плавсредство. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

На остров Нарым из Усолье-Сибирского местные жители отправились за грибами. Поломка подвесного мотора произошла во время движения лодки. Судовладелец, оценив обстановку, позвонил спасателям.

«Маломерное судно мы обнаружили возле кромки левого берега реки Ангары. На борту находились двое взрослых и ребенок. Несмотря на то что в лодке были весла, в этой ситуации они оказались бесполезными — поломка произошла ниже по течению, и гребцу физически было бы невозможно пройти более восьми км, преодолевая водное сопротивление», — отметил старший госинспектор Усольской группы патрульной службы Альберт Гасанов.

На катере «Амур-3» Усольской группой патрульной службы все трое были доставлены на ближайшую лодочную станцию.