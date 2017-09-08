Семья с ребенком дрейфовала на лодке по Ангаре в Иркутской области
Поломка подвесного мотора маломерного судна произошла во время движения.
Поломка подвесного мотора маломерного судна произошла во время движения.
Двое взрослых и ребенок дрейфовали на лодке по Ангаре в Усольском районе Иркутской области
На остров Нарым из
«Маломерное судно мы обнаружили возле кромки левого берега реки Ангары. На борту находились двое взрослых и ребенок. Несмотря на то что в лодке были весла, в этой ситуации они оказались бесполезными — поломка произошла ниже по течению, и гребцу физически было бы невозможно пройти более восьми км, преодолевая водное сопротивление», — отметил старший госинспектор Усольской группы патрульной службы Альберт Гасанов.
На катере «Амур-3» Усольской группой патрульной службы все трое были доставлены на ближайшую лодочную станцию.
Государственные инспекторы по маломерным судам напоминают о необходимости содержать маломерные суда в исправном состоянии, чтобы избежать поломки в открытой воде и возможного несчастного случая. Это прямая обязанность судовладельца. Кроме того, на борту должно быть не менее двух весел для использования в качестве резервного движителя, навигационных приборов и средств связи. Понижение среднесуточных температур, резкое ухудшение погоды, штормовые ветра, характерные для межсезонья, повышают степень риска для судоводителей и пассажиров.