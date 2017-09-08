В Стерлитамаке школьники бросали камнями по прохожим с крыши многоэтажки
В Стерлитамаке утомившиеся за партой школьники нашли себе новое развлечение — кидать с крыши камнями в прохожих.
В Стерлитамаке утомившиеся за партой школьники нашли себе новое развлечение — кидать с крыши камнями в прохожих.
Видео попало в соцсеть.
«Невинную детскую шалость» запечатлела на видео местная жительница, живущая в доме напротив. На кадрах видео несколько школьников примерно 14 лет забрались на крышу многоэтажного жилого дома и сбрасывают на прохожих камни или кирпичи.
«Им сколько, лет по 14, наверное?..», — комментирует снимающая на видео действо девушка.
Подробности выясняются.