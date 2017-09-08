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08:58 (мск), источник: PROUFU.ru

В Стерлитамаке школьники бросали камнями по прохожим с крыши многоэтажки

В Стерлитамаке утомившиеся за партой школьники нашли себе новое развлечение — кидать с крыши камнями в прохожих.

Видео попало в соцсеть.

«Невинную детскую шалость» запечатлела на видео местная жительница, живущая в доме напротив. На кадрах видео несколько школьников примерно 14 лет забрались на крышу многоэтажного жилого дома и сбрасывают на прохожих камни или кирпичи.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Им сколько, лет по 14, наверное?..», — комментирует снимающая на видео действо девушка.

Подробности выясняются.

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