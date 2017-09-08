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08:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Вандалы осквернили самолет Музея Победы в Ангарске

Варвары повредили у исторического памятника кабину пилота.

Источник: IrkutskMedia.ru

Вандалы осквернили памятник летчикам самолет МиГ-23 Музея Победы в Ангарске. Варвары повредили у истребителя кабину пилота, разбив ночью стекло. После инцидента сотрудники музея установили камеру наблюдения, которая фиксирует место самолета. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Повреждение заметили сотрудники Музея Победы утром, когда пришли на работу.

— «К сожалению, теперь вандалов не найти, так как на момент инцидента в данном месте не было камеры наблюдения, теперь, конечно, она установлена. В кабине летчика сделали специальное стекло, однако, даже его вандалам удалось разбить. Кроме того, три года назад в рамках ремонта истребителя было установлено высокое ограждение, которое также не стало препятствием для варваров. Обычно, если что-либо происходит днем на территории музея, нам обязательно об этом сообщают очевидцы. Здесь же самолет повредили ночью, пока никого не было. Теперь на ремонт истребителя потребуется не менее 60 тысяч», — сообщила директор Музея Победы Лариса Давыдова.

Напомним, что исторический памятник МиГ-23 был отремонтирован три года назад молодежью Ангарска, которые являются участниками общественной организации «Эко-Ангарск». Ребята собирали деньги, привлекали специалистов и предпринимателей. Самолет был отремонтирован полностью, на ремонт было затрачено 540 тысяч рублей.

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