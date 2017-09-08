Вандалы осквернили самолет Музея Победы в Ангарске

— «К сожалению, теперь вандалов не найти, так как на момент инцидента в данном месте не было камеры наблюдения, теперь, конечно, она установлена. В кабине летчика сделали специальное стекло, однако, даже его вандалам удалось разбить. Кроме того, три года назад в рамках ремонта истребителя было установлено высокое ограждение, которое также не стало препятствием для варваров. Обычно, если что-либо происходит днем на территории музея, нам обязательно об этом сообщают очевидцы. Здесь же самолет повредили ночью, пока никого не было. Теперь на ремонт истребителя потребуется не менее 60 тысяч», — сообщила директор Музея Победы Лариса Давыдова.