Суд Миасса отправил в колонию сбытчиков контрафактного алкоголя и табака
В торговом павильоне следователи полиции и оперативники ФСБ обнаружили 2,5 тыс. бутылок и 1,2 тыс. пачек сигарет.
В торговом павильоне следователи полиции и оперативники ФСБ обнаружили 2,5 тыс. бутылок и 1,2 тыс. пачек сигарет.
Двое жителей Миасса (Челябинская область) приговорены к трем с половиной годам лишения свободы за сбыт немаркированной алкогольной и табачной продукции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Также суд оштрафовал обоих в общей сложности на 1 млн 50 тыс. рублей.
По информации
«В результате
Горсуд признал обоих виновными в мошенничестве, незаконном использовании средств индивидуализации товаров и приобретении, хранении, перевозке и сбыте продукции и товаров без маркировки.