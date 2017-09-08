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08:55 (мск), источник: dostup1.ru

Суд Миасса отправил в колонию сбытчиков контрафактного алкоголя и табака

В торговом павильоне следователи полиции и оперативники ФСБ обнаружили 2,5 тыс. бутылок и 1,2 тыс. пачек сигарет.

Двое жителей Миасса (Челябинская область) приговорены к трем с половиной годам лишения свободы за сбыт немаркированной алкогольной и табачной продукции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Также суд оштрафовал обоих в общей сложности на 1 млн 50 тыс. рублей.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, с января 2015 по май 2016 года жители Миасса — мужчина и женщина — для последующей реализации под видом подлинной приобрели немаркированные алкоголь и табачные изделия.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в торговых помещениях было изъято 2 510 бутылок на общую сумму более 600 тыс. рублей и 1 200 пачек сигарет стоимостью свыше 100 тыс. рублей», — сообщили в полиции.

Горсуд признал обоих виновными в мошенничестве, незаконном использовании средств индивидуализации товаров и приобретении, хранении, перевозке и сбыте продукции и товаров без маркировки.

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