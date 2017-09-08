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11:11 (мск), источник: Newslab.ru

«Мне предложили признать вину»: автоледи рассказала подробности аварии на Марковского

Водитель УАЗа, который разбила выехавшая на «красный» Toyota, просит помощи у очевидцев происшествия.

Водитель разбитого в ДТП на улице Марковского УАЗа попросила помощи свидетелей. Женщина уверяет, что ее хотят сделать виновной в происшествии.

Авария произошла в Красноярске рано утром 6 сентября на перекрестке ул. Марковского и Вейнбаума. Автомобиль УАЗ двигался в сторону Коммунального моста в тот момент, когда два автобуса и три легковых машины выехали с ул. Марковского. УАЗ столкнулся с автомобилем Toyota и чуть не перевернулся. На записи видно, что УАЗ выехал на перекресток на разрешающий сигнал — светофор переключился на красный лишь после столкновения.

Накануне водитель отечественного автомобиля попросила помощи очевидцев. По словам женщины, на нее пытаются возложить вину за аварию. Машину она водит с 1988 года, то есть уже почти 30 лет. За это время, утверждает водитель, она всегда соблюдала правила и никаких штрафов не получала.

«Я ехала на зеленый, а не на мигающий. Я нажала на газ, чтобы попытаться избежать ДТП, но увидела, что и Toyota ускоряется. Когда случился удар, я резко повернула машину и увидела, что на светофоре желтый, который переходит в красный», — рассказала автоледи.

На помощь виновнику происшествия приехал его знакомый, как предположила женщина, представитель администрации. После приезда полиции они переговорили с инспектором и водителю УАЗа предложили взять на себя вину в происшествии.

«Он мне говорит, тут и так ясно, что виноваты вы, то есть я. И не мешайте мне. Он вокруг Toyota мерил все скрупулезно, а у меня отмерил один раз, только от машины до бордюра. Он даже не мерил до светофора расстояние», — отметила автоледи.

Кроме этого женщина посчитала, что схему ДТП составили неправильно. Разбирать происшествие будут 20 сентября в 10:00. Красноярка попросила помощи у свидетелей аварии: «Прошу тех, кто видел ДТП своими глазами приехать на разбор, на ул. Калинина, 84».

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