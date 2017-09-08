В Башкирии мужчина угрожал взорвать жилой дом
Инцидент произошел днем 6 сентября в доме по улице Октябрьской, 62 в Салавате.
Инцидент произошел днем 6 сентября в доме по улице Октябрьской, 62 в Салавате.
Один из жильцов дома позвонил во все оперативные службы и сообщил, что хочет взорвать дом.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС, Службы спасения и Скорой помощи города. Оказалось, что мужчина был пьян. При нем никаких взрывных устройств обнаружено не было.
Мужчина был задержан сотрудниками полиции. Вызов был установлен как ложный.