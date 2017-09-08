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09:13 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии мужчина угрожал взорвать жилой дом

Инцидент произошел днем 6 сентября в доме по улице Октябрьской, 62 в Салавате.

Один из жильцов дома позвонил во все оперативные службы и сообщил, что хочет взорвать дом.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС, Службы спасения и Скорой помощи города. Оказалось, что мужчина был пьян. При нем никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции. Вызов был установлен как ложный.

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