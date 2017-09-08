В Башкирии мужчина угрожал взорвать жилой дом

Один из жильцов дома позвонил во все оперативные службы и сообщил, что хочет взорвать дом.



На место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС, Службы спасения и Скорой помощи города. Оказалось, что мужчина был пьян. При нем никаких взрывных устройств обнаружено не было.



Мужчина был задержан сотрудниками полиции. Вызов был установлен как ложный.