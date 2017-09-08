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10:48 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанам вынесли приговор за кражу и нападение на сторожа аэродрома

Все трое воров отправились в колонию строгого режима.

В Хабаровске вынесли приговор троим жителям, которые проникли на территорию аэродрома и украли оттуда запчасти самолёта, заодно избив сторожа. Задержать злоумышленников удалось по горячим следам. Виновные получили разные сроки заключения в колонии строгого режима.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ночью трое неизвестных проникли на территорию аэродрома в Железнодорожном районе и начали снимать детали с корпусов недействующих самолётов. Это увидел инженер, который иногда подрабатывает сторожем. Он попытался выдворить мужчин за забор, но в ответ двое злоумышленников избили его.

Когда фигуранты скрылись, мужчина поставил в известность о случившемся охрану и своё руководство. На место прибыли полицейские, исследовали прилегающую территорию и нашли одного из подельников. Двоих других удалось задержать уже через несколько часов. Выяснилось, что 26-летнего фигуранта пять раз судили за угоны машин, грабёж и кражи. Его 28-летний сообщник привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Все трое — уроженцы Амурской области. У них нет официального места жительства и регистрации, в Хабаровске мужчины вели маргинальный образ жизни и злоупотребляли спиртным.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, полицейские выяснили, что за два дня до нападения подельники уже были на территории аэродрома. Тогда они сняли со старых неиспользуемых летательных аппаратов 11 алюминиевых элементов обшивки общим весом 25 килограммов. За них злоумышленники получили в нелегальном пункте приёма металлолома 900 рублей. Во время второго визита они раздобыли шесть деталей и выручили за них тысячу рублей. Общий ущерб, нанесённый аэроклубу, составил порядка шести тысяч рублей. Похищенное имущество правоохранителям удалось изъять во время обыска.

Железнодорожный районный суд Хабаровска назначил фигурантам заключение на срок от трёх до трёх с половиной лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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