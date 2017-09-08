Хабаровчанам вынесли приговор за кражу и нападение на сторожа аэродрома
Все трое воров отправились в колонию строгого режима.
Все трое воров отправились в колонию строгого режима.
В Хабаровске вынесли приговор троим жителям, которые проникли на территорию аэродрома и украли оттуда запчасти самолёта, заодно избив сторожа. Задержать злоумышленников удалось по горячим следам. Виновные получили разные сроки заключения в колонии строгого режима.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ночью трое неизвестных проникли на территорию аэродрома в Железнодорожном районе и начали снимать детали с корпусов недействующих самолётов. Это увидел инженер, который иногда подрабатывает сторожем. Он попытался выдворить мужчин за забор, но в ответ двое злоумышленников избили его.
Когда фигуранты скрылись, мужчина поставил в известность о случившемся охрану и своё руководство. На место прибыли полицейские, исследовали прилегающую территорию и нашли одного из подельников. Двоих других удалось задержать уже через несколько часов. Выяснилось, что 26-летнего фигуранта пять раз судили за угоны машин, грабёж и кражи. Его 28-летний сообщник привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Все трое — уроженцы Амурской области. У них нет официального места жительства и регистрации, в Хабаровске мужчины вели маргинальный образ жизни и злоупотребляли спиртным.
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Железнодорожный районный суд Хабаровска назначил фигурантам заключение на срок от трёх до трёх с половиной лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.