В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
Землетрясение магнитудой 8 произошло в Тихом океане у берегов Мексики. На несколько стран Латинской Америки может обрушиться цунами, предупреждают сейсмологи.
Землетрясение магнитудой 8 произошло в Тихом океане у берегов Мексики. На несколько стран Латинской Америки может обрушиться цунами, предупреждают сейсмологи.
Эпицентр землетрясения находится в 100 километрах к
«Волны цунами до трех метров в высоту могут наблюдаться на берегах Мексики», — передает агентство Франс пресс сообщение Тихоокеанского центра предупреждения о цунами.
Также волны могут достигнуть Аргентины, Гватемалы,
Землетрясение почувствовали в Мехико, который находится в нескольких сотнях километров от его эпицентра.
Очевидцы в городе говорят о сильных подземных толчках, в нескольких районах отключилось электричество. Толчки достигли города ночью — очевидец в беседе с агентством Рейтер рассказал, что люди выбегали из домов на улицы в пижамах.
О серьезных разрушениях или погибших сообщений нет.
Мексике также угрожает ураган «Катя», который сформировался в Мексиканском заливе в ночь на четверг и, по прогнозам синоптиков, должен дойти до берегов Мексики в пятницу.
Накануне ураган «Катя» усилился — скорость ветра достигла 140 километров в час. Ураган достиг 300 километров в диаметре и сейчас находится к
Дарю мою мысль Госдепу бесплатно.