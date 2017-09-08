Мясоперерабатывающий цех в Хабаровском районе загорелся еще до открытия

Источник: Губерния онлайн

Ночью в селе Ильинка на частной территории загорелся ангар, в котором хозяин собирался наладить переработку мяса и рыбы. Продукты он уже закупил и хранил в больших холодильных камерах. Испортилось ли содержимое рефрижераторов, пока не известно, но по крайней мере до одного агрегата огонь добрался, сообщает портал «Губерния».

Пожар начался, когда хозяин подворья был на рыбалке. По мнению одного из рабочих, причиной возгорания мог стать соседский мангал.