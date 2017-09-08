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10:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Мясоперерабатывающий цех в Хабаровском районе загорелся еще до открытия

Рабочий предположил, что пожар начался из-за непотушенного мангала.

Источник: Губерния онлайн

Ночью в селе Ильинка на частной территории загорелся ангар, в котором хозяин собирался наладить переработку мяса и рыбы. Продукты он уже закупил и хранил в больших холодильных камерах. Испортилось ли содержимое рефрижераторов, пока не известно, но по крайней мере до одного агрегата огонь добрался, сообщает портал «Губерния».

Пожар начался, когда хозяин подворья был на рыбалке. По мнению одного из рабочих, причиной возгорания мог стать соседский мангал.

Больше всего пострадала та часть ангара, где стояли автомобили. До приезда пожарных расчетов мужчины успели выгнать из помещения «Тойоту Приус» и убрать подальше припаркованный на улице грузовик. Две других машины и снегоход сгорели.

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