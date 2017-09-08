До 10 лет грозит красноярцу, брызнувшему школьнице газом в лицо
Злоумышленник напал на подростка
Злоумышленник напал на подростка
В Красноярске задержан мужчина, напавший с газовым баллончиком на 15-летнюю школьницу, сообщили в ГУ МВД по краю.
Мужчина решил обманным путем отобрать у подростка телефон, однако девочка сразу все поняла и оказала сопротивление. В итоге злоумышленник брызнул ей в лицо газом, забрал телефон и скрылся.
В настоящее время 38-летний мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.