До 10 лет грозит красноярцу, брызнувшему школьнице газом в лицо

В Красноярске задержан мужчина, напавший с газовым баллончиком на 15-летнюю школьницу, сообщили в ГУ МВД по краю.

Мужчина решил обманным путем отобрать у подростка телефон, однако девочка сразу все поняла и оказала сопротивление. В итоге злоумышленник брызнул ей в лицо газом, забрал телефон и скрылся.