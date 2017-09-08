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10:36 (мск), источник: АиФ Красноярск

До 10 лет грозит красноярцу, брызнувшему школьнице газом в лицо

Злоумышленник напал на подростка из-за телефона.

В Красноярске задержан мужчина, напавший с газовым баллончиком на 15-летнюю школьницу, сообщили в ГУ МВД по краю.

Мужчина решил обманным путем отобрать у подростка телефон, однако девочка сразу все поняла и оказала сопротивление. В итоге злоумышленник брызнул ей в лицо газом, забрал телефон и скрылся.

В настоящее время 38-летний мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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