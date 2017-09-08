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09:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

На пожаре в казанской квартире пострадала 24-летняя девушка и годовалая девочка

Инцидент произошел на четвертом этаже многоэтажки № 1д по улице 2-я Азинская.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Казани на пожаре в квартире десятиэтажки пострадал годовалый ребенок и 24-летняя девушка, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о задымлении в подъезде на четвертом этаже многоэтажки № 1д по улице 2-я Азинская.

На место отправились пожарные ПСЧ № 6. На момент прибытия расчета признаков пожара снаружи дома не наблюдалось. Сотрудников МЧС встретили жильцы, которые рассказали, что возгорание произошло на четвертом этаже и огонь был потушен самостоятельно.

В процессе проверки пожарные установили, что в одной из квартир на четвертом этаже произошло короткое замыкание в стиральной машине, затем она загорелась. Огонь потушили соседи.
В результате 24-летняя девушка и годовалая девочка, находившиеся в квартире на момент инцидента, получили легкое отравление угарным газом.

Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации бытового электрооборудования.

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