В Казани в ночном ДТП погиб 20-летний студент

20-летний студент одного из казанских вузов погиб в дорожно-транспортном происшествии, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Авария произошла ночью в 1.25 7 сентября. 20-летний водитель Daewoo Gentra, следуя по Оренбургскому тракту, напротив дома № 1 по ул. Урожайной, на высокой скорости врезался в бордюр, затем в металлическое ограждение и световую опору ЛЭП.