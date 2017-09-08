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09:58 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани в ночном ДТП погиб 20-летний студент

Водитель Daewoo Gentra превысил скорость и врезался в бордюр, затем в металлическое ограждение и световую опору.

20-летний студент одного из казанских вузов погиб в дорожно-транспортном происшествии, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Авария произошла ночью в 1.25 7 сентября. 20-летний водитель Daewoo Gentra, следуя по Оренбургскому тракту, напротив дома № 1 по ул. Урожайной, на высокой скорости врезался в бордюр, затем в металлическое ограждение и световую опору ЛЭП.

В результате ДТП молодой человек от полученных травм скончался при транспортировке в больницу, его 22-летний пассажир получил травму грудной клетки и ссадины.

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