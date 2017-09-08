В Казани в ночном ДТП погиб 20-летний студент
Водитель Daewoo Gentra превысил скорость и врезался в бордюр, затем в металлическое ограждение и световую опору.
Водитель Daewoo Gentra превысил скорость и врезался в бордюр, затем в металлическое ограждение и световую опору.
20-летний студент одного из казанских вузов погиб в
Авария произошла ночью в 1.25 7 сентября. 20-летний водитель Daewoo Gentra, следуя по Оренбургскому тракту, напротив дома № 1 по ул. Урожайной, на высокой скорости врезался в бордюр, затем в металлическое ограждение и световую опору ЛЭП.
В результате ДТП молодой человек от полученных травм скончался при транспортировке в больницу, его 22-летний пассажир получил травму грудной клетки и ссадины.