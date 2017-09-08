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10:14 (мск), источник: Volga News

Начальник Сызранского военного госпиталя подозревается в мошенничестве на 5,6 млн рублей

На прошлой неделе в отношении начальника Сызранского военного госпиталя Андрея Сибряева направлено для рассмотрения в Самарский гарнизонный военный суд уголовное дело о хищении у Министерства обороны РФ более 5,6 млн руб., об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Военном следственном отделе СК РФ по Самарскому гарнизону.

По данным следствия, уголовное дело в отношении Сибряева квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Следствием установлено, что Андрей Сибряев, работая начальником Сызранского военного госпиталя, с начала 2011 г. по начало июня 2016 г., из корыстных побуждений совершил хищение денежных средств Минобороны России, путем фиктивного трудоустройства в военный госпиталь трех мужчин и женщины, которые фактически не работали, но зарплата им начислялась.

Так одному из мужчин, за время пока он числился на работе, было выплачено более 878 тыс. по начало июня 2016 г., другому более 1, по начало июня 2016 г., третьему свыше 2, по начало июня 2016 г., а женщине более 460 тыс. рублей. И общий ущерб, нанесенный Сибряевым Министрерству обороны РФ, по данным следствия, превысил 5, по начало июня 2016 г., что считается особо крупным размером.

Напомним, что в этом году Самарский гарнизонный военный суд по ходатайству следствия прекратил в отношении Андрея Сибряева несколько уголовных дел о злоупотреблениях полномочиями, в частности, за фиктивное трудоустройство людей на работу в госпиталь, за использование труда пациентов и назначил ему за данные правонарушения судебные штрафы.

Однако сейчас Андрею Сибряеву грозит реальное лишение свободы, так как санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание вплоть до десяти лет заключения со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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