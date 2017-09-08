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10:16 (мск), источник: ТАСС

В Москве мужчина погиб, упав с Крымского моста на борт прогулочного теплохода

Мужчина упал с Крымского моста на палубу теплохода в МосквеСледователи начали проверку по факту случившегося.

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мужчина разбился насмерть, упав на борт прогулочного теплохода с Крымского моста в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«В службу “02” поступило сообщение от администратора теплохода о падении с высоты, по его словам, мужчина упал к ним на борт с Крымского моста во время движения теплохода по реке Москве», — сказал собеседник агентства.

Прибывшие на место сотрудники полиции на борту прогулочного теплохода, стоявшего у причала, обнаружили тело 45-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой.

По данному факту следователи проводят проверку.

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