В Москве мужчина погиб, упав с Крымского моста на борт прогулочного теплохода
Мужчина упал с Крымского моста на палубу теплохода в МосквеСледователи начали проверку по факту случившегося.
Мужчина упал с Крымского моста на палубу теплохода в МосквеСледователи начали проверку по факту случившегося.
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мужчина разбился насмерть, упав на борт прогулочного теплохода с Крымского моста в Москве. Об этом ТАСС сообщили в
«В службу “02” поступило сообщение от администратора теплохода о падении с высоты, по его словам, мужчина упал к ним на борт с Крымского моста во время движения теплохода по реке Москве», — сказал собеседник агентства.
Прибывшие на место сотрудники полиции на борту прогулочного теплохода, стоявшего у причала, обнаружили тело 45-летнего мужчины с
По данному факту следователи проводят проверку.