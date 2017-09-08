Жителей Озёрска переполошил мешок с яблоками на остановке
К бесхозной сумке выехали представители УМВД, ФСБ, скорая и спасатели.
К бесхозной сумке выехали представители УМВД, ФСБ, скорая и спасатели.
Жители Озёрска обнаружили на остановке подозрительную сумку, сообщают в городской службе спасения.
Инцидент произошел 7 сентября на автобусной остановке по проспекту Победы. Горожане незамедлительно обратились в единую
«На место выехали представители УМВД, ФСБ, медицинские работники и спасатели. Тревога оказалась ложной, в сумке находились яблоки», — уточняют в ведомстве.
Спасатели убедительно просят граждан не оставлять свои вещи в общественных местах.