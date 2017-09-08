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10:06 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жителей Озёрска переполошил мешок с яблоками на остановке

К бесхозной сумке выехали представители УМВД, ФСБ, скорая и спасатели.

Жители Озёрска обнаружили на остановке подозрительную сумку, сообщают в городской службе спасения.

Инцидент произошел 7 сентября на автобусной остановке по проспекту Победы. Горожане незамедлительно обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу.

«На место выехали представители УМВД, ФСБ, медицинские работники и спасатели. Тревога оказалась ложной, в сумке находились яблоки», — уточняют в ведомстве.

Спасатели убедительно просят граждан не оставлять свои вещи в общественных местах.

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