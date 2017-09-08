Нижегородец осужден за изготовление взрывчатого устройства
Московский районный суд признал виновным 55-летнего жителя Нижнего Новгорода в незаконном изготовлении взрывчатого устройства. Об этом сообщает
Московский районный суд признал виновным 55-летнего жителя Нижнего Новгорода в незаконном изготовлении взрывчатого устройства. Об этом сообщает
В судебном заседании установлено, что в конце 2016 года нижегородец, имеющий навыки и обладающий специальными знаниями в сфере изготовления пиротехнических изделий, незаконно приобрел составляющие взрывчатого вещества, а также специальные предметы и устройства.
«Находясь на рабочем месте в помещении цеха, злоумышленник, обладая познаниями в области химии и следуя рецептуре изготовления взрывчатых веществ, самостоятельно изготовил вещество, обладающее поражающим действием и способное причинить вред здоровью человека», — говорится в сообщении.
Согласно информации, при проверке самодельного взрывного устройства произошел взрыв,