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10:08 (мск), источник: БЕЛТА

Директор футбольного клуба «Слуцк» задержан в Минске

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор футбольного клуба «Слуцк» задержан в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома и ОБЭП Центрального РУВД столицы с поличным 5 сентября на пр-те Победителей в Минске задержали председателя общественного объединения «Спортивный футбольный клуб «Слуцк».

От директора коммерческой организации председатель принял в качестве взятки Br2,7 тыс. за благоприятное решение вопроса об обеспечении победы фирмы в процедуре закупки, проводимой футбольным клубом. В отношении задержанного управлением Следственного комитета по городу Минску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 430 (получение взятки) УК.

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