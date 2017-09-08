Директор футбольного клуба «Слуцк» задержан в Минске
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор футбольного клуба «Слуцк» задержан в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор футбольного клуба «Слуцк» задержан в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома и ОБЭП Центрального РУВД столицы с поличным 5 сентября на
От директора коммерческой организации председатель принял в качестве взятки Br2,7 тыс. за благоприятное решение вопроса об обеспечении победы фирмы в процедуре закупки, проводимой футбольным клубом. В отношении задержанного управлением Следственного комитета по городу Минску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 430 (получение взятки) УК.