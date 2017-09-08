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10:05 (мск), источник: Sputniknews.kz

В университете Нацгвардии рассказали подробности убийства курсанта

Курсант был убит на территории Военного института в Петропавловске в личное послеобеденное время.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 сен — Sputnik. Курсант Военного института Нацгвардии РК был убит в личное послеобеденное время на территории института, он скончался от удара ножом в течение всего 18 минут, сообщил в пятницу журналистам начальник института Серикхан Абселемов.

«Вчера в личное послеобеденное время произошел конфликт между двумя курсантами третьего курса. В результате от ножевых ранений скончался курсант Турсын. Его пытались спасти две бригады скорой помощи и наш медицинский пункт, но все произошло буквально за 18 минут», — прокомментировал ЧП Абселемов.

Руководитель вуза также сообщил, что был один удар ножом в область грудной клетки, и в данный момент проводится медицинская экспертиза.

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Он отметил, что участники конфликта были курсантами одной учебной группы, их будущая специальность — «Командно-тактическая и воспитательная работа». До получения звания лейтенантов им оставалось полтора года.

«Драка произошла возле летнего туалета на территории института. Разумеется, я лично знаю обоих курсантов, оба характеризуются положительно. В любом большом коллективе бывают всякие случаи, но я явного конфликта между ними на протяжении учебы не замечал, не было такого», — подчеркнул начальник института.

По его данным, подозреваемый, который в настоящее время водворен в изолятор, — спортсмен. В интересах следствия ни его фамилия, ни место призыва пока не разглашаются.

«Все детали произошедшего выясняет следственная группа, в том числе и тот факт, откуда взялся нож у курсанта. После окончания всех следственных мероприятий будут приняты соответствующие меры», — пояснил Абселемов.

Он также отметил, что отец и брат погибшего курсанта сегодня прибудут в Петропавловск.

«Занятия проводятся в плановом порядке, но мы установили усиленный контроль на территории института со стороны командования, учебного батальона. Здесь находится начальник штаба и первый заместитель главнокомандующего Нацгвардией», — рассказал Серикхан Абселемов.

Как сообщалось ранее, по факту гибели курсанта начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (убийство). Подозреваемый — 19-летний курсант этого института — задержан и водворен в изолятор временного содержания Петропавловска. Материалы начатого досудебного расследования переданы в военно-следственное управление.

Погибшему курсанту было 19 лет, он был призван отделом по делам обороны города Сарыагаш. Южно-Казахстанской области. Служил в Нацгвардии с 3 августа 2015 года.

В Военном институте Нацгвардии РК в Петропавловске обучаются порядка 900 курсантов.

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