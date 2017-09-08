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10:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморец переехал свою девушку на автомобиле

Теперь мужчина предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 сентября, PrimaMedia.

Житель Хасанского района предстанет перед судом за то, что он избил свою девушку, а затем переехал ее на автомобиле. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант в ходе ссоры со своей девушкой, 1991 года рождения, сначала нанес ей удары руками по голове.

После этого он завел двигатель автомобиля и, продолжая реализовывать свой преступный умысел, совершил умышленный наезд на девушку, которая находилась в этот момент перед транспортным средством.

В результате этого, потерпевшей были причинены различные телесные повреждения, в том числе закрытая тупая травма таза, переломы лонных и седалищных костей, закрытый перелом боковых масс крестца и др.

После произошедшего фигурант скрылся с места преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу.

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