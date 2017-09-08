Бензопак с сюрпризом: на границе с Крымом задержали контрабандиста

Как рассказали в ведомстве, при осмотре автомобиля ВАЗ пограничники заметили, что заводская конструкция бака топливной системы была изменена. При более тщательном досмотре специалисты обнаружили в нем тайник с продуктами и запчастями.
«В боковой стенке бензобака, прилегающей к кузову автомобиля, вырезано отверстие, в котором заложили товары для сокрытия от контрольных органов. При этом сам автомобиль “питается” альтернативным топливом за счет дополнительно установленного газобаллонного оборудования», — рассказали в Погрануправлении.
Контрабандный товар передали представителям таможни.