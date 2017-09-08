В Волгограде две девушки отравились неизвестным наркотиком
В Волгограде две девушки отравились неизвестным наркотиком.
В Волгограде две девушки отравились неизвестным наркотиком.
В Волгограде двое подростков отравились неизвестными наркотическими препаратами, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Девушек спасло то, что они почувствовали себя плохо дома. Родители, увидев состояние подростков, вызвали скорую.
Медики выясняют содержимое препаратов, которые употребляли школьницы. Полицейские, представители органов ПДН работают с семьями девочек.