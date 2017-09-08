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10:15 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде две девушки отравились неизвестным наркотиком

В Волгограде две девушки отравились неизвестным наркотиком.

В Волгограде двое подростков отравились неизвестными наркотическими препаратами, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу регионального ГУВД. Это две девочки: 15-летняя школьница поступила в токсикологию из Тракторозаводского района, а 16-летняя девушка была доставлена из Кировского района. Обеим был поставлен диагноз «наркотическое опьянение».

Девушек спасло то, что они почувствовали себя плохо дома. Родители, увидев состояние подростков, вызвали скорую.

Медики выясняют содержимое препаратов, которые употребляли школьницы. Полицейские, представители органов ПДН работают с семьями девочек.

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