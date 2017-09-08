В Волгограде две девушки отравились неизвестным наркотиком.

В Волгограде двое подростков отравились неизвестными наркотическими препаратами, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу регионального ГУВД. Это две девочки: 15-летняя школьница поступила в токсикологию из Тракторозаводского района, а 16-летняя девушка была доставлена из Кировского района. Обеим был поставлен диагноз «наркотическое опьянение».