В Кантемирском районе зафиксирована вспышка вирусного гепатита А

В местном медучреждении есть только 300 доз вакцины. Из них 150 были отправлены в гимназии и лицеи, 100 в детские сады, а еще 50 вакцин уже использовались в селе Порумбешты, откуда и пошли первые вспышки заболевания. В отличие от других, гепатит типа А не разрушает печень, и родители не должны беспокоиться. Это заболевание известно как болезнь грязных рук, поэтому родители строго должны придерживаться правил гигиены, сообщили специалисты центра здоровья Кантемирского района.