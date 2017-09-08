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10:14 (мск), источник: Actualitati.md

В Кантемирском районе зафиксирована вспышка вирусного гепатита А

Пятеро детей из Кантемирского районапопали в больницу с диагнозом — вирусный гепатит А. По данным представителей Центра общественного здоровья, основной причиной заражения стало не соблюдение личной гигиены.

Источник: Actualitati.md

В местном медучреждении есть только 300 доз вакцины. Из них 150 были отправлены в гимназии и лицеи, 100 в детские сады, а еще 50 вакцин уже использовались в селе Порумбешты, откуда и пошли первые вспышки заболевания. В отличие от других, гепатит типа А не разрушает печень, и родители не должны беспокоиться. Это заболевание известно как болезнь грязных рук, поэтому родители строго должны придерживаться правил гигиены, сообщили специалисты центра здоровья Кантемирского района.

Очаг вирусного гепатита типа А фиксировали в Кантемире и в прошлом году. Тогда заболели 100 человек. Одна доза вакцины стоит около 250 леев.

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В Кантемирском районе зафиксирована вспышка вирусного гепатита А
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