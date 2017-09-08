В Перми водитель автобуса напал с ножом на коллегу с другого маршрута
Полиция проводит проверку.
Полиция проводит проверку.
В отдел полиции Краснокамска 3 сентября поступило заявление от водителя автобуса «Краснокамск-Пермь». Мужчина сообщает, что в Перми в районе Центрального рынка на него напал с ножом водитель автобуса другого маршрута, который также перевозит пассажиров из Краснокамска в Пермь. По имеющимся данным, конфликт произошёл
«По фактам, указанным в заявлении, проводим проверку», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в
Как стало известно «АиФ-Прикамье», на направлении работают несколько маршрутов№ 522, № 529, № 543, № 150 и № 156, а также ходят маршрутки. Конкуренция на рынке пассажирских перевозок обострилась в середине июля после того, как перевозчик маршрута № 150 приступил к легальной работе на маршруте. С этого момента на конечных остановках направления одновременно стоят автобусы нескольких маршрутов. Во время движения по Краснокамску некоторые водители стараются обогнать автобус конкурента, чтобы собрать на остановках как можно больше пассажиров.
Как объяснили пассажиры, у автобусов маршрута № 146 есть конкурентные преимущества: они более комфортабельные и с большим количеством сидячих мест. В автобусах маршрута № 150 сидений меньше и часть пассажиров вынуждены час ехать стоя.