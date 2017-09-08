В Перми водитель автобуса напал с ножом на коллегу с другого маршрута

В отдел полиции Краснокамска 3 сентября поступило заявление от водителя автобуса «Краснокамск-Пермь». Мужчина сообщает, что в Перми в районе Центрального рынка на него напал с ножом водитель автобуса другого маршрута, который также перевозит пассажиров из Краснокамска в Пермь. По имеющимся данным, конфликт произошёл из-за попытки конкурентов вытеснить № 146 с рынка.

«По фактам, указанным в заявлении, проводим проверку», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Как стало известно «АиФ-Прикамье», на направлении работают несколько маршрутов№ 522, № 529, № 543, № 150 и № 156, а также ходят маршрутки. Конкуренция на рынке пассажирских перевозок обострилась в середине июля после того, как перевозчик маршрута № 150 приступил к легальной работе на маршруте. С этого момента на конечных остановках направления одновременно стоят автобусы нескольких маршрутов. Во время движения по Краснокамску некоторые водители стараются обогнать автобус конкурента, чтобы собрать на остановках как можно больше пассажиров.