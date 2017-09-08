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10:34 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми водитель автобуса напал с ножом на коллегу с другого маршрута

Полиция проводит проверку.

В отдел полиции Краснокамска 3 сентября поступило заявление от водителя автобуса «Краснокамск-Пермь». Мужчина сообщает, что в Перми в районе Центрального рынка на него напал с ножом водитель автобуса другого маршрута, который также перевозит пассажиров из Краснокамска в Пермь. По имеющимся данным, конфликт произошёл из-за попытки конкурентов вытеснить № 146 с рынка.

«По фактам, указанным в заявлении, проводим проверку», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Как стало известно «АиФ-Прикамье», на направлении работают несколько маршрутов№ 522, № 529, № 543, № 150 и № 156, а также ходят маршрутки. Конкуренция на рынке пассажирских перевозок обострилась в середине июля после того, как перевозчик маршрута № 150 приступил к легальной работе на маршруте. С этого момента на конечных остановках направления одновременно стоят автобусы нескольких маршрутов. Во время движения по Краснокамску некоторые водители стараются обогнать автобус конкурента, чтобы собрать на остановках как можно больше пассажиров.

Как объяснили пассажиры, у автобусов маршрута № 146 есть конкурентные преимущества: они более комфортабельные и с большим количеством сидячих мест. В автобусах маршрута № 150 сидений меньше и часть пассажиров вынуждены час ехать стоя.

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