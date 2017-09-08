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10:33 (мск), источник: Новости Перми

В Перми изъяли более 800 бутылок незаконного алкоголя

Алкогольная продукция была обнаружена у предпринимателя Дзержинского района. На бутылках отсутствовала специальная акцизная марка.

Сотрудники пермской таможни, полиции и транспортной прокуратуры при проведении осмотра помещений и территорий индивидуального предпринимателя, который занимался торговлей в Дзержинском районе, найден незаконный алкоголь.

В частности, было обнаружено 811 бутылок вина, водки, коньяка из Грузии. На них отсутствовала специальная акцизная марка.

В настоящее время алкогольная продукция изъята. По данному факту проводится, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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