В Перми изъяли более 800 бутылок незаконного алкоголя

Сотрудники пермской таможни, полиции и транспортной прокуратуры при проведении осмотра помещений и территорий индивидуального предпринимателя, который занимался торговлей в Дзержинском районе, найден незаконный алкоголь.



В частности, было обнаружено 811 бутылок вина, водки, коньяка из Грузии. На них отсутствовала специальная акцизная марка.



В настоящее время алкогольная продукция изъята. По данному факту проводится, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.