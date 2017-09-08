В ДТП со скорой в Амуре пострадал ребенок
Об очередной аварии с участием автомобиля скорой помощи сообщают очевидцы в соцсетях.
Об очередной аварии с участием автомобиля скорой помощи сообщают очевидцы в соцсетях.
По предварительным данным, столкновение «Лады» и скорой произошло сегодня, 8 сентября, на ул. 24-я Северная в Омске. От удара скорая ушла с проезжей части и врезалась в ограждение.
Как сообщили «СуперОмску» в
При этом, как сообщают очевидцы в соцсетях, скорая помощь ехала с включенным маячком и звуковыми сигналами. За рулем «Лады» была женщина, которой за несколько мгновений до столкновения была замечена разговаривающей по телефону. На переднем пассажирском сиденье находился маленький мальчик.
Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне, 7 сентября, в Омске также произошло ДТП с участием скорой. Возле «Меги» с нее въехала 25-летняя девушка на «Тойоте». В результате инцидента пострадали шесть человек.