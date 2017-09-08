Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пророческое интервью Собчака 15 лет назад о Крыме и Украине
Почему натуральное — не значит полезное
Пьяный региональный депутат насмерть сбил пешехода
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Стало известно, как власти хотят изменить транспортный налог
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
СМИ: эксперт заявил, что США не будут защищать Украину и Латвию
СМИ: в Киеве о готовности ДНР и ЛНР идти на Ростов
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
«Уже двое суток» — СМИ о конфликте морпехов с новой реформой ВСУ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
8Салют водородной бомбе
10:32 (мск), источник: СуперОмск

В ДТП со скорой в Амуре пострадал ребенок

Об очередной аварии с участием автомобиля скорой помощи сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, столкновение «Лады» и скорой произошло сегодня, 8 сентября, на ул. 24-я Северная в Омске. От удара скорая ушла с проезжей части и врезалась в ограждение.

Как сообщили «СуперОмску» в пресс-службе омской Госавтоинспекции, в результате аварии пострадал маленький ребенок.

При этом, как сообщают очевидцы в соцсетях, скорая помощь ехала с включенным маячком и звуковыми сигналами. За рулем «Лады» была женщина, которой за несколько мгновений до столкновения была замечена разговаривающей по телефону. На переднем пассажирском сиденье находился маленький мальчик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне, 7 сентября, в Омске также произошло ДТП с участием скорой. Возле «Меги» с нее въехала 25-летняя девушка на «Тойоте». В результате инцидента пострадали шесть человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Российские самолеты уничтожили в Сирии «министра войны» ИГ
В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
Госдеп: США не желают вести с Россией политику «око за око»
Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
СМИ: КНДР зарабатывает сотни миллионов долларов в обход санкций
Избирателей зазывают на выборы квартирами и машинами
Избран новый президент Международного паралимпийского комитета
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
На реконструкцию «Зенит-арены» запросили 400 млн рублей
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Интерьер недели: парижская квартира в «сталинке»
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь