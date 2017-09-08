В ДТП со скорой в Амуре пострадал ребенок

По предварительным данным, столкновение «Лады» и скорой произошло сегодня, 8 сентября, на ул. 24-я Северная в Омске. От удара скорая ушла с проезжей части и врезалась в ограждение.

Как сообщили «СуперОмску» в пресс-службе омской Госавтоинспекции, в результате аварии пострадал маленький ребенок.

При этом, как сообщают очевидцы в соцсетях, скорая помощь ехала с включенным маячком и звуковыми сигналами. За рулем «Лады» была женщина, которой за несколько мгновений до столкновения была замечена разговаривающей по телефону. На переднем пассажирском сиденье находился маленький мальчик.

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