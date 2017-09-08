Вранча не успокаивается: в Румынии произошло новое землетрясение

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. В Румынии в пятницу утром в уезде Галац зафиксирован новый подземный толчок.

Согласно данным Института физики земли Румынии, его магнитуда составила 2, а очаг залегал на глубине 5,7 километра.

Землетрясение произошло в 08.55. Его могли ощутить и жители юга Молдовы.

В августе в Румынии произошло около 30 подземных толчков.