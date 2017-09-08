SMURD доставил в Кишинев жертву взрыва в Фалештах

Женщина получила ожоги I, II, III и IV степени на 70% поверхности тела. Врачи Фалештской больницы решили, что больную необходимо доставить в Кишинев для дальнейшей медицинской помощи, передает noi.md.



Во время полета пациентка находилась под наблюдением экипажа врачей и фельдшеров срочной службы реанимации. Состояние женщины во время перелета было стабилизировано, осложнений не было.