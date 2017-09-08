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10:43 (мск), источник: VN.ru

Работник плавкрана пропал ночью в акватории Оби

Транспортные полицейские разыскивают без вести пропавшего в Новосибирской области работника плавкрана. Шипулин Евгений Алексеевич бесследно исчез посреди ночи во время работы на реке Обь, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Известно, что 15 августа мужчина 1954 года рождения примерно до трех часов ночи работал на плавкране КТНГ-8 в акватории реки Обь в районе поселка Скала Колыванского района. Затем по неустановленным причинам он пропал.

Приметы: на вид 55−60 лет, рост 165−170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, лоб высокий с залысиной, волосы светлые, короткие, имеет вставные передние зубы из желтого металла, на шее серебреная цепочка со знаком зодиака Водолей.

В ночь исчезновения был одет в брюки черного цвета, кофту с капюшоном и длинными рукавами оранжевого цвета, галоши черного цвета.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Евгения Шипулина, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8-(383)-223−46−02, 8-(383)-210−34−18, 8-(383)-318−43−61.

В июле в Обском водохранилище было найдено тело рыбака, утонувшего за девять месяцев до обнаружения. Трагедия на Обском водохранилище произошла 20 октября 2016 года. Предположительно, мужчины вышли рыбачить в ночь на моторной лодке «Казанка». После этого ни их, ни лодки никто не видел. На берегу остались автомобиль, рыбацкая куртка и тельняшка.

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