Работник плавкрана пропал ночью в акватории Оби
Транспортные полицейские разыскивают без вести пропавшего в Новосибирской области работника плавкрана. Шипулин Евгений Алексеевич бесследно исчез посреди ночи во время работы на реке Обь, сообщает
Транспортные полицейские разыскивают без вести пропавшего в Новосибирской области работника плавкрана. Шипулин Евгений Алексеевич бесследно исчез посреди ночи во время работы на реке Обь, сообщает
Известно, что 15 августа мужчина 1954 года рождения примерно до трех часов ночи работал на плавкране КТНГ-8 в акватории реки Обь в районе поселка Скала Колыванского района. Затем по неустановленным причинам он пропал.
Приметы: на вид 55−60 лет, рост 165−170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, лоб высокий с залысиной, волосы светлые, короткие, имеет вставные передние зубы из желтого металла, на шее серебреная цепочка со знаком зодиака Водолей.
В ночь исчезновения был одет в брюки черного цвета, кофту с капюшоном и длинными рукавами оранжевого цвета, галоши черного цвета.
Всем, кто владеет
В июле в Обском водохранилище было найдено тело рыбака, утонувшего за девять месяцев до обнаружения. Трагедия на Обском водохранилище произошла 20 октября 2016 года. Предположительно, мужчины вышли рыбачить в ночь на моторной лодке «Казанка». После этого ни их, ни лодки никто не видел. На берегу остались автомобиль, рыбацкая куртка и тельняшка.