Работник плавкрана пропал ночью в акватории Оби

Известно, что 15 августа мужчина 1954 года рождения примерно до трех часов ночи работал на плавкране КТНГ-8 в акватории реки Обь в районе поселка Скала Колыванского района. Затем по неустановленным причинам он пропал.

Приметы: на вид 55−60 лет, рост 165−170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, лоб высокий с залысиной, волосы светлые, короткие, имеет вставные передние зубы из желтого металла, на шее серебреная цепочка со знаком зодиака Водолей.

В ночь исчезновения был одет в брюки черного цвета, кофту с капюшоном и длинными рукавами оранжевого цвета, галоши черного цвета.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Евгения Шипулина, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8-(383)-223−46−02, 8-(383)-210−34−18, 8-(383)-318−43−61.