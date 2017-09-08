В Волгограде водитель «Шевроле Нива» спровоцировал тройное ДТП и пострадал.

В Советском районе Волгограда в 08:30 молодой водитель «Шевроле Нива» спровоцировал тройное ДТП на проспекте Университетский, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

20-летний водитель «Шевроле Нива» напротив дома № 107 по проспекту Университетский не справился с управлением и столкнулся с автомашиной «Киа Спортаж» под управлением 63-летнего водителя.

Во время удара автомашину «Киа» выбросило на впереди стоящий автомобиль «Митсубиси Паджеро».