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10:47 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде водитель «Шевроле Нива» спровоцировал тройное ДТП и пострадал

В Волгограде водитель «Шевроле Нива» спровоцировал тройное ДТП и пострадал.

В Советском районе Волгограда в 08:30 молодой водитель «Шевроле Нива» спровоцировал тройное ДТП на проспекте Университетский, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

20-летний водитель «Шевроле Нива» напротив дома № 107 по проспекту Университетский не справился с управлением и столкнулся с автомашиной «Киа Спортаж» под управлением 63-летнего водителя.

Во время удара автомашину «Киа» выбросило на впереди стоящий автомобиль «Митсубиси Паджеро».

В результате аварии водитель «Шевроле Нива» был госпитализирован с травмами.

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