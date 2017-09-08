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11:10 (мск), источник: Volga News

На ж/д станции Безенчук под поездом погибли двое мужчин

В четверг, 7 сентября, примерно в 23:20 на 1033 км восьмого пикета в 300 метрах от ж/д станции Безенчук электровозом были смертельно травмированы двое неустановленных мужчин, сообщил корреспонденту Волга Ньюс заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лащенко.

При выезде на место происшествия сотрудники правоохранительных органов, в том числе прокуратуры, установили, что в результате травмирования мужчины получили многочисленные повреждения, в связи с чем возраст их установить не удалось, документов у пострадавших не имелось.

Однако на месте ЧП было обнаружено два сотовых телефона, с помощью которых правоохранительные органы планируют идентифицировать погибших. Но устройства сильно повреждены.

«Со слов машиниста, управляющего электропоездом, двигаясь со станции Безенчук в сторону станции Сызрань в ночное время, он увидел на путях двух людей, которые находились в колее пути», — пояснил Виталий Лащенко.

Для предотвращения наезда машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. По указанному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле у Куйбышевской транспортной прокуратуры.

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