На ж/д станции Безенчук под поездом погибли двое мужчин

При выезде на место происшествия сотрудники правоохранительных органов, в том числе прокуратуры, установили, что в результате травмирования мужчины получили многочисленные повреждения, в связи с чем возраст их установить не удалось, документов у пострадавших не имелось.

Однако на месте ЧП было обнаружено два сотовых телефона, с помощью которых правоохранительные органы планируют идентифицировать погибших. Но устройства сильно повреждены.

«Со слов машиниста, управляющего электропоездом, двигаясь со станции Безенчук в сторону станции Сызрань в ночное время, он увидел на путях двух людей, которые находились в колее пути», — пояснил Виталий Лащенко.