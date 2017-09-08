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12:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге трое «таксистов» опаивали и грабили пассажиров

Двоих жертв они лишили 380 тысяч рублей.

Троих азербайджанцев, одному из которых 23 года, другому 24 года, а третьему 26 лет, задержали в Петербурге. Их подозревают в грабеже и краже, совершенных еще этой весной.

— Установлено, что подозреваемые совершали преступления в автомобиле, где, применив неустановленный препарат, похищали имущество у пострадавших на месте происшествия или проникая в квартиры, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что от рук грабителей пострадали как минимум двое — 30-летняя женщина и 33 -летний мужчина. Женщина «поймала» машину на Невском. Водитель чем-то «угостил» ее, после чего жертва лишилась 170 тысяч рублей.

Мужчина сел в «такси» на проспекте Художников. После «снотворного» его квартиру обчистили на 210 тысяч рублей.

Подозреваемых отправили под стражу. Расследование продолжается. Полицейские не исключают, что на счету банды есть и другие подобные криминальные эпизоды.

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