В Петербурге трое «таксистов» опаивали и грабили пассажиров
Двоих жертв они лишили 380 тысяч рублей.
Двоих жертв они лишили 380 тысяч рублей.
Троих азербайджанцев, одному из которых 23 года, другому 24 года, а третьему 26 лет, задержали в Петербурге. Их подозревают в грабеже и краже, совершенных еще этой весной.
— Установлено, что подозреваемые совершали преступления в автомобиле, где, применив неустановленный препарат, похищали имущество у пострадавших на месте происшествия или проникая в квартиры, — сообщает
Известно, что от рук грабителей пострадали как минимум двое — 30-летняя женщина и 33 -летний мужчина. Женщина «поймала» машину на Невском. Водитель
Мужчина сел в «такси» на проспекте Художников. После «снотворного» его квартиру обчистили на 210 тысяч рублей.
Подозреваемых отправили под стражу. Расследование продолжается. Полицейские не исключают, что на счету банды есть и другие подобные криминальные эпизоды.