В Петербурге трое «таксистов» опаивали и грабили пассажиров

Троих азербайджанцев, одному из которых 23 года, другому 24 года, а третьему 26 лет, задержали в Петербурге. Их подозревают в грабеже и краже, совершенных еще этой весной.

— Установлено, что подозреваемые совершали преступления в автомобиле, где, применив неустановленный препарат, похищали имущество у пострадавших на месте происшествия или проникая в квартиры, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что от рук грабителей пострадали как минимум двое — 30-летняя женщина и 33 -летний мужчина. Женщина «поймала» машину на Невском. Водитель чем-то «угостил» ее, после чего жертва лишилась 170 тысяч рублей.

Мужчина сел в «такси» на проспекте Художников. После «снотворного» его квартиру обчистили на 210 тысяч рублей.