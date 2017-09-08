В Ростове-на-Дону более 400 человек признали потерпевшими после пожара

Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью
«В настоящее время в качестве потерпевших признаны и допрошены 428 человек, установлены и допрошены более 150 свидетелей и очевидцев распространения огня», — говорится в сообщении МВД.
В процессе расследования осмотрены территории 78 пострадавших домов, изъят послепожарный мусор и образцы грунта, назначено проведение 24 различных судебных экспертиз.
«Согласно заключению эксперта, подтвержденному проведенными следственными действиями, а также изъятыми видеозаписями с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов очевидцев пожара, установлен один очаг возгорания, который находился в семи метрах от домовладения № 50 по переулку Чувашский», — пояснили в полиции.