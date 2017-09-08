В Ростове-на-Дону более 400 человек признали потерпевшими после пожара

Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов обнаружено тело мужчины. По последним данным, комиссия обследовала 107 адресов, в том числе 10 многоквартирных домов с 89 квартирами. Непригодными для проживания признаны 76 объектов, в том числе 53 квартиры.