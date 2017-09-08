Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как Россия стала «повелителем ураганов» и обрушилась на США - СМИ
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Два друга создали бизнес, который принес им за год 173 млн руб.
«Чубайс опять на хайпе»: клип, в котором снялся Чубайс
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
«Как им выкручиваться, я не знаю» — эксперт об иске РФ к США
СМИ: в Киеве о готовности ДНР и ЛНР идти на Ростов
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
8Салют водородной бомбе
11:22 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградского лжеювелира заподозрили еще в 16 преступлениях

Мужчина сдавал украшения клиентов в ломбард.

Источник: Калининград.Ru

Полицейские возбудили ещё несколько уголовных дел в отношении 31-летнего местного жителя, задержанного по подозрению в краже золотой цепочки у пенсионерки. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители установили, что мужчина арендовал помещение мастерской в одном из торговых центров в Московском районе города. Он принимал якобы на ремонт от граждан ювелирные изделия — серьги, цепочки, кольца, браслеты. При этом он выписывал клиентам квитанции от имени несуществующего индивидуального предпринимателя. После этого мужчина сдавал украшения в ломбард, а вырученные деньги присваивал.

В салоне автомобиля лжеювелира нашли остатки золотых и серебряных изделий, а также залоговые билеты на сданные им в ломбард украшения. Полиция выявила 16 эпизодов преступной деятельности мужчины и продолжает устанавливать все обстоятельства.

Действия мужчины квалифицировали по статье 330 УК РФ — «Самоуправство». Полицейские призывают граждан, которые пострадали от деятельности лжеювелира, обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Эксперт: Минтранс пообещал сохранить субсидии при отмене НДС на авиабилеты в Калининград
Российские ВКС уничтожили «министра войны» ИГ
В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
Избирателей зазывают на выборы квартирами и машинами
Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
СМИ: КНДР зарабатывает сотни миллионов долларов в обход санкций
Литва предложила создать «военную Шенгенскую зону»
Избран новый президент Международного паралимпийского комитета
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
Почему сексуальное белье вышло из моды Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь