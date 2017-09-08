Калининградского лжеювелира заподозрили еще в 16 преступлениях

Источник: Калининград.Ru

Полицейские возбудили ещё несколько уголовных дел в отношении 31-летнего местного жителя, задержанного по подозрению в краже золотой цепочки у пенсионерки. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители установили, что мужчина арендовал помещение мастерской в одном из торговых центров в Московском районе города. Он принимал якобы на ремонт от граждан ювелирные изделия — серьги, цепочки, кольца, браслеты. При этом он выписывал клиентам квитанции от имени несуществующего индивидуального предпринимателя. После этого мужчина сдавал украшения в ломбард, а вырученные деньги присваивал.

В салоне автомобиля лжеювелира нашли остатки золотых и серебряных изделий, а также залоговые билеты на сданные им в ломбард украшения. Полиция выявила 16 эпизодов преступной деятельности мужчины и продолжает устанавливать все обстоятельства.