Пропавший в Перми школьник мог уехать в Свердловскую область

В Пермском крае правоохранители и волонтёры продолжают поиски Алексея Анциферова. 17-летний школьник ушёл из дома на уроки утром 4 сентября, с тех пор о месте его нахождения ничего не известно. Мальчик болен сахарным диабетом, регулярно нуждается в инъекциях инсулина, но лекарства у него с собой не было.

Сегодня волонтёры продолжают распространять ориентировки о пропавшем. За последние дни правоохранители, поисковики и волонтёры осмотрели территории, в которых мог находиться мальчик в Орджоникидзевском районе и в деревне Глушата Хохловского поселения. Поисковики объехали все больницы города, но найти мальчика не смогли.

«Сегодня ночью проверили полосу, прилегающую к железной дороге на участке от станции Молодёжной до Чусовского моста, но следов мальчика не нашли. Не исключаем, что он мог уехать в Свердловскую область, потому что в Пермь семья приехала лишь год назад из Первоуральска», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» координатор поискового отряда Елена Лифарь.

Как нам стало известно, сотрудники полиции в Свердловской области осведомлены о розыске мальчика.