Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как Россия стала «повелителем ураганов» и обрушилась на США - СМИ
Почему натуральное — не значит полезное
Песков прокомментировал приглашение Путина на поединок
"Категория аутсайдеров": что не так с российскими самолетами
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
СМИ: Джигурда порадовал Сеть откровенными кадрами Анисиной
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
8Салют водородной бомбе
11:10 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавший в Перми школьник мог уехать в Свердловскую область

Правоохранительные органы и волонтёры продолжают поиск ребёнка с сахарным диабетом.

В Пермском крае правоохранители и волонтёры продолжают поиски Алексея Анциферова. 17-летний школьник ушёл из дома на уроки утром 4 сентября, с тех пор о месте его нахождения ничего не известно. Мальчик болен сахарным диабетом, регулярно нуждается в инъекциях инсулина, но лекарства у него с собой не было.

Сегодня волонтёры продолжают распространять ориентировки о пропавшем. За последние дни правоохранители, поисковики и волонтёры осмотрели территории, в которых мог находиться мальчик в Орджоникидзевском районе и в деревне Глушата Хохловского поселения. Поисковики объехали все больницы города, но найти мальчика не смогли.

«Сегодня ночью проверили полосу, прилегающую к железной дороге на участке от станции Молодёжной до Чусовского моста, но следов мальчика не нашли. Не исключаем, что он мог уехать в Свердловскую область, потому что в Пермь семья приехала лишь год назад из Первоуральска», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» координатор поискового отряда Елена Лифарь.

Как нам стало известно, сотрудники полиции в Свердловской области осведомлены о розыске мальчика.

«Никаких официальных обращений по поводу поисков Алексея Анциферова от коллег из Пермского края нам пока не поступило. Но информация о происшествии до нас дошла, сотрудники полиции, в том числе участковые, об обстоятельствах происшествия осведомлены. По этой ситуации они работают в режиме реагирования», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Как узнать, что вы встречаетесь с женатым мужчиной - психолог
Российские ВКС уничтожили «министра войны» ИГ
В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
Избирателей зазывают на выборы квартирами и машинами
Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
СМИ: КНДР зарабатывает сотни миллионов долларов в обход санкций
Литва предложила создать «военную Шенгенскую зону»
Избран новый президент Международного паралимпийского комитета
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
На реконструкцию «Зенит-арены» запросили 400 млн рублей
Тест: отличаете ли вы шалаш от вигвама?
Интерьер недели: парижская квартира в «сталинке»
Леди
Почему сексуальное белье вышло из моды Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь