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11:24 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Дело «людоеда из Арамили» раскрыто

Полиция и провернула колоссальную работу, задержав преступника.

В Свердловской области задержан убийца женщины, труп которой нашли 5 сентября в Арамили, сообщает информированный источник «АиФ-Урал». Обезображенное тело нашли у пруда в районе плотины.

Преступление вызвало панику у жителей города, граничащего с Екатеринбургом. В городе пошли слухи о том, что в городе орудует маньяк-людоед, и найденная жертва — не единственная. В соцсетях распространялась информация об убитых женщинах и детях, что не соответствовало действительности.

Подробностей задержания пока нет, официальных комментариев от СКР в интересах расследования также не поступало.

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