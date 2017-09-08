Дело «людоеда из Арамили» раскрыто

В Свердловской области задержан убийца женщины, труп которой нашли 5 сентября в Арамили, сообщает информированный источник «АиФ-Урал». Обезображенное тело нашли у пруда в районе плотины.

Преступление вызвало панику у жителей города, граничащего с Екатеринбургом. В городе пошли слухи о том, что в городе орудует маньяк-людоед, и найденная жертва — не единственная. В соцсетях распространялась информация об убитых женщинах и детях, что не соответствовало действительности.