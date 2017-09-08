На Советском проспекте в Калининграде столкнулись три машины: есть пострадавшие

Источник: Калининград.Ru

На Советском проспекте столкнулись три машины. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошёл в четверг, 7 сентября, в 7:40. При выезде с 1-й Большой окружной мужчина за рулём «Рено» не уступил дорогу и врезался в «Вольво» и «Ленд Ровер». В результате аварии пострадали водитель и пассажир первого автомобиля. Они получили телесные повреждения.

Кроме того, в 18:00 на улице Батальной от резкого торможения автобуса МАЗ упал мужчина, который находился в салоне общественного транспорта. По данным полиции, 53-летний пассажир получил телесные повреждения.