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11:53 (мск), источник: Калининград.Ru

На Советском проспекте в Калининграде столкнулись три машины: есть пострадавшие

Телесные повреждения получили два человека.

Источник: Калининград.Ru

На Советском проспекте столкнулись три машины. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошёл в четверг, 7 сентября, в 7:40. При выезде с 1-й Большой окружной мужчина за рулём «Рено» не уступил дорогу и врезался в «Вольво» и «Ленд Ровер». В результате аварии пострадали водитель и пассажир первого автомобиля. Они получили телесные повреждения.

Кроме того, в 18:00 на улице Батальной от резкого торможения автобуса МАЗ упал мужчина, который находился в салоне общественного транспорта. По данным полиции, 53-летний пассажир получил телесные повреждения.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили 1308 нарушений ПДД. Из них: 27 нарушений правил пешеходами, 28 нарушений правил проезда пешеходных переходов, за нарушение скоростного режима привлекли к административной ответственности 670 водителей, за нарушение правил перевозки детей — 4 водителей, за выезд на полосу встречного движения — 7, проезд на запрещающий сигнал светофора — 21, за нарушение правил пользования телефоном — 13 и другие. Инспекторы задержали 18 нетрезвых водителей, в том числе одного повторно.

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