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11:36 (мск), источник: Sputnik.by

Стрельба на остановке в Гродно: искали свидетеля, нашли самого стрелка

Начальник отдела информации и пропаганды УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко рассказал радио Sputnik Беларусь подробности инцидента в Гродно: стрелявший по автобусу таксист сам сдался в милицию.

Источник: Sputnik.by

Информация о том, что в Гродно был обстрелян городской автобус, появилась интернете накануне, 7 сентября. Правоохранители разыскивали очевидцев данного происшествия.

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«На самом деле искали свидетеля, а нашли стрелявшего. Разыскивались очевидцы, в частности, водитель такси, а уже вечером этот самый таксист, увидев информацию в интернете, сам позвонил в милицию и признался, что именно он произвел выстрел из пневматического пистолета», — рассказал Дудко.

Стрелком оказался 21-летний житель Гродненского района. С его слов, парень подвез клиентов по месту жительства по проспекту Янки Купалы и возле универсама «Брест» остался ждать следующего заказа.

«Заметив мимо проезжавший маршрутный автобус, таксист выдвинулся за ним и произвел выстрел в заднее стекло из пневматического пистолета, который приобрел совсем недавно. Свой поступок уже в милиции парень объяснить никак не смог», — сообщил Дудко.

Никто из пассажиров маршрутного автобуса во время инцидента не пострадал. Сейчас молодой человек задержан, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

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