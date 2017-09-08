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11:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Лжесотрудники пенсионного фонда активизировались в Новосибирске

По офисам и домам новосибирцев начали ходить лжесотрудники Пенсионного фонда, которые предлагают перевести накопительную часть пенсии в негосударственный пенсионный фонд.

Источник: Вести - Новосибирск

Мошенники просят граждан показать СНИЛСы и сообщить другие персональные данные. Всю полученную информацию они фотографируют на телефон. На просьбу предоставить документы — показывают ламинированные карточки, не имеющие ничего общего с удостоверением установленного образца сотрудников Пенсионного фонда. При этом визитеры очень настойчивы.

Ирина Косинская, заместитель управляющего Отделения Пенсионного Фонда России по Новосибирской области: «Я считаю, что вообще в чистом виде мошенничество — требовать страховое свидетельство, представляться от имени пенсионного фонда России, говорить о несуществующем документе государственного образца. Это явные мошенники, которые для каких-то своих целей, наверное, нечестных, хотят получить персональные данные».

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