Лжесотрудники пенсионного фонда активизировались в Новосибирске

Мошенники просят граждан показать СНИЛСы и сообщить другие персональные данные. Всю полученную информацию они фотографируют на телефон. На просьбу предоставить документы — показывают ламинированные карточки, не имеющие ничего общего с удостоверением установленного образца сотрудников Пенсионного фонда. При этом визитеры очень настойчивы.