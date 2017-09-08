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11:41 (мск), источник: "Российская газета"

В Башкирии задержан экс-директор завода за долги и мошенничество

Бывший руководитель башкирского завода ОАО «Белсталь» арестован по обвинению в невыплате заработной платы своим сотрудникам и мошенничество в особо крупном размере.

— За период с апреля по июль на заводе накопился долг перед 200 работниками свыше пяти миллионов рублей. При этом на счетах предприятия было больше 12 миллионов, которые направлялись на развитие бизнеса и получение прибыли генеральным директором. Кроме того, руководитель завода продал более десяти единиц автомобильной и специальной техники предприятия на сумму свыше восьми миллионов рублей, а деньги в кассу не внес. По этим фактам возбуждено два уголовных дела, объединенных в одно производство, — рассказали в Следственном комитете РБ.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В ближайшее время будет решен вопрос об аресте бывшего директора.

С новым руководством завода прорабатываются меры по погашению задолженности по зарплате.

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