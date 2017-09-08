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12:13 (мск), источник: РИА Крым

Туристы из Санкт-Петербурга заблудились в крымских горах

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости (Крым). В горах под Ялтой спасли туристов из Санкт-Петербурга, которые заблудились на труднопроходимых скальных участках между горой Ставри-Кая и хребтом Иограф.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Как рассказали в ведомстве, трое туристов отправились в горы по незнакомым маршрутам, однако сбились с пути и самостоятельно вернуться не смогли. На помощь гостям полуострова отправились спасатели.

«Спасательная операция длилась 1,5 часа. Специалисты “Крым-СПАС” поднялись на скальные участки горы Ставри-Кая, после чего посредством альпинистского снаряжения эвакуировали туристов и доставили в безопасный район. От медицинской помощи пострадавшие отказались», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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