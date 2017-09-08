Туристы из Санкт-Петербурга заблудились в крымских горах
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости (Крым). В горах под Ялтой спасли туристов из
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости (Крым). В горах под Ялтой спасли туристов из
Об этом сообщили в
Как рассказали в ведомстве, трое туристов отправились в горы по незнакомым маршрутам, однако сбились с пути и самостоятельно вернуться не смогли. На помощь гостям полуострова отправились спасатели.
«Спасательная операция длилась 1,5 часа. Специалисты “Крым-СПАС” поднялись на скальные участки горы