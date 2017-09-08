Туристы из Санкт-Петербурга заблудились в крымских горах

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Как рассказали в ведомстве, трое туристов отправились в горы по незнакомым маршрутам, однако сбились с пути и самостоятельно вернуться не смогли. На помощь гостям полуострова отправились спасатели.