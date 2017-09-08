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12:12 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи мужчина украл парфюмерии на 100 тыс. рублей

С заявлением о хищении духов на общую сумму 100 тыс. рублей в полицию обратился директор одного из магазинов Центрального района. Было установлено, что неизвестный проник в помещение ночью, вскрыв дверной замок.

Составленная со слов очевидцев ориентировка была направлена всем наружным нарядам полиции. При проведении оперативно-розыскных мероприятий патрульные полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 42-летний приезжий, временно проживающий в Сочи. Мужчина ранее был судим за аналогичное преступление. Похищенное имущество у него изъяли и вернули владельцу.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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