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12:08 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске начался суд над еще одним топ-менеджером Беларусбанка

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего исполнительного директора Беларусбанка Анатолия Боговика, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Источник: БЕЛТА

Анатолий Боговик обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 430, ч.2 ст. 426 УК РБ. Речь идет о получении взяток и превышении власти или служебных полномочий.

Под стражей обвиняемый находится с 2 августа 2016 года.

В суде Центрального района Минска сейчас рассматривается дело бывшего первого заместителя председателя правления Беларусбанка Геннадия Господарика и бывшего заместителя директора департамента — начальника управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка Николая Цырто. Геннадий Господарик на протяжении нескольких лет получал от представителя частных структур взятки за содействие в конкурсных процедурах закупки техники для банка. Задержан топ-менеджер был в 2016-м при получении $14 тыс. Николай Цырто, по данным следствия, готовил технические задания и конкурсные документы для закупки оборудования банку таким образом, чтобы компании, дававшие взятки Геннадию Господарику, оказывались в более выгодном положении. Приговор обвиняемым, как ожидается, будет вынесен сегодня.

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