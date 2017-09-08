В Минске начался суд над еще одним топ-менеджером Беларусбанка

В суде Центрального района Минска сейчас рассматривается дело бывшего первого заместителя председателя правления Беларусбанка Геннадия Господарика и бывшего заместителя директора департамента — начальника управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка Николая Цырто. Геннадий Господарик на протяжении нескольких лет получал от представителя частных структур взятки за содействие в конкурсных процедурах закупки техники для банка. Задержан топ-менеджер был в 2016-м при получении $14 тыс. Николай Цырто, по данным следствия, готовил технические задания и конкурсные документы для закупки оборудования банку таким образом, чтобы компании, дававшие взятки Геннадию Господарику, оказывались в более выгодном положении. Приговор обвиняемым, как ожидается, будет вынесен сегодня.