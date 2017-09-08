Несколько человек пострадали в результате обрушения стены здания в Балашихе
В подмосковной Балашихе обрушилась стена здания, есть пострадавшие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
В подмосковной Балашихе обрушилась стена здания, есть пострадавшие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
По данным ведомства, ЧП произошло в Балашихе на ул. Фадеева.
Есть пострадавшие. На месте происшествия работают 16 человек и пять единиц техники.
Ранее СМИ сообщили, что в Балашихе обрушилась стена неэксплуатируемого кинотеатра, и обломки упали на торговые ряды. По разным данным, пострадали от трех до шести человек.