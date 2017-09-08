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12:04 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Несколько человек пострадали в результате обрушения стены здания в Балашихе

В подмосковной Балашихе обрушилась стена здания, есть пострадавшие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло в Балашихе на ул. Фадеева.

Есть пострадавшие. На месте происшествия работают 16 человек и пять единиц техники.
Пресс-служба МЧС по Московской области

Ранее СМИ сообщили, что в Балашихе обрушилась стена неэксплуатируемого кинотеатра, и обломки упали на торговые ряды. По разным данным, пострадали от трех до шести человек.

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