Во дворе около здания краевого правительства сожгли дорогой автомобиль
Пожарные подтвердили, что пожар не был случайностью.
Пожарные подтвердили, что пожар не был случайностью.
Ночью под окнами детского сада в центре города сожгли BMW. Об этом рассказали очевидцы происшествия.
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Через несколько минут на место прибыла автоцистерна и 4 пожарных. Им потребовалось на тушение около 10 минут. Дознаватели пожарной охраны подтвердили подозрения жителей — по предварительным данным, машину подожгли специально.