Во дворе около здания краевого правительства сожгли дорогой автомобиль

Ночью под окнами детского сада в центре города сожгли BMW. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, пожар произошел во дворе дома № 123 по ул. Ленина около часа ночи. Обратившиеся в пожарную охрану красноярцы рассказали, что машина BMW загорелась неожиданно и почти сразу ее полностью охватил огонь.