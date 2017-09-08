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12:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе договоры из дела полицейского-миллионера отправят на экспертизу

Прокуратура РБ засомневалась в их подлинности.

В башкирской столице продолжается судебное разбирательство по делу об изъятии у экс-сотрудника МВД по РБ и его супруги имущества, которое оценивается в 200 миллионов рублей. Несмотря на то, что сегодня, 8 сентября, состоялось уже второе заседание, к рассмотрению дела по существу до сих пор не приступили. Ни свидетели, ни третьи лица не допрошены, обстоятельства не изучены.

Самих Юсуповых в суде не встретить — за них здесь ответ несет адвокат. Кстати, юрист уже представила копии многочисленных договоров купли-продажи, дарения, беспроцентных займов: якобы именно благодаря этим сделкам у Юсуповых были деньги на дом и две элитные иномарки, и они совершенно законно приобрели квартиры и землю.

Однако прокуратура выразила сомнения на этот счет и заявила ходатайство о допросе этих людей, которые одарили Юсуповых недвижимостью и помогли деньгами: безвозмездно ли это делалось, на каких условиях.

Кроме того, истец попросил провести экспертизу срока давности изготовления этих договоров. Такая экспертиза назначается, если есть сомнения в подлинности документа: например, в договоре указана одна дата, а оказывается, что по факту его составили и подписали много позже.

Правда, для этого, само собой, нужны подлинники, а в деле пока лишь копии этих документов.

— Я напоминаю, что обязанность доказывания лежит в том числе и на ответчике, поэтому, полагаю, в их интересах будет предоставить подлинники договоров, — отметил судья.

Кстати, на втором судебном заседании прокуратура РБ внесла уточнения по иску. Но, вероятно, общая стоимость имущества вновь изменится к следующему заседанию. Прокуратура огласила ходатайство о проведении оценочной экспертизы дома и земельных участков Юсуповых, чтобы узнать их рыночную стоимость.

Судя по всему, точку в деле поставят еще нескоро.

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