В Уфе договоры из дела полицейского-миллионера отправят на экспертизу
Прокуратура РБ засомневалась в их подлинности.
Прокуратура РБ засомневалась в их подлинности.
В башкирской столице продолжается судебное разбирательство по делу об изъятии у
Самих Юсуповых в суде не встретить — за них здесь ответ несет адвокат. Кстати, юрист уже представила копии многочисленных договоров
Однако прокуратура выразила сомнения на этот счет и заявила ходатайство о допросе этих людей, которые одарили Юсуповых недвижимостью и помогли деньгами: безвозмездно ли это делалось, на каких условиях.
Кроме того, истец попросил провести экспертизу срока давности изготовления этих договоров. Такая экспертиза назначается, если есть сомнения в подлинности документа: например, в договоре указана одна дата, а оказывается, что по факту его составили и подписали много позже.
Правда, для этого, само собой, нужны подлинники, а в деле пока лишь копии этих документов.
— Я напоминаю, что обязанность доказывания лежит в том числе и на ответчике, поэтому, полагаю, в их интересах будет предоставить подлинники договоров, — отметил судья.
Кстати, на втором судебном заседании прокуратура РБ внесла уточнения по иску. Но, вероятно, общая стоимость имущества вновь изменится к следующему заседанию. Прокуратура огласила ходатайство о проведении оценочной экспертизы дома и земельных участков Юсуповых, чтобы узнать их рыночную стоимость.
Судя по всему, точку в деле поставят еще нескоро.